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فيديو| طرح البرومو الرسمي لـ"ملوك الجدعنة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر الفنان مصطفى شعبان، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملوك الجدعنة.. والكلام رايحلك يا سرية".

وظهر مصطفى شعبان وعمرو سعد في البرومو داخل السجن، كما ظهر الفنان الراحل يوسف شعبان في برومو العمل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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