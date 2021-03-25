ريهام أيمن تعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ريهام صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سلبي، شكرا لكل دعواتكم الحمدلله النتيجة سلبية".

وأعلنت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام.

وكتبت ريهام، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير أدعولي"

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013