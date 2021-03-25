وفاة جورج سيغال بمضاعفات عملية جراحية عن عمر 87 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 01:34 صباحاً - توفي فجأة الممثل الأمريكي الشهير جورج سيغال صباح يوم أمس الثلاثاء23 من الشهر الجاري جراء مضاعفات عملية جراحية خضع لها مؤخراً عن عمر 87 عاماً.

واعلنت الخبر سونيا شولتز سيجال، زوجة الممثل جورج سيغال من خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي،قالت فيه: "بقلوب يعصرها الألم، تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيغال صباح اليوم نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي".

نجاح مميز وترشيح لجائزة الأوسكار

توفي جورج سيجال عن عمر 87 عاماً-الصورة من أنستغرام

بحسب وكالة "رويترز" ،اشتهر جورج سيجال بالوسامة والجاذبية والذكاء،وبرع جداً بالأدوار الدرامية و الكوميدية ،وآخرها كان أداؤه لدور ألبرت وهو شخص يتسم بالهدوء في مسلسله الكوميدي الشهير "عائلة جولدبرج".

بدأت مسيرة جورج سيجال الفنية على مسارح نيويورك وعبر التلفزيون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وسرعان ما انتقل للسينما ولعب دور فنان في فيلم (شيب اوف فوولز) الذي ضم كوكبة من النجوم .

تم ترشيحه في عام 1967 لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في الدراما الزوجية "من يخاف فرجينيا وولف؟" إلى جانب ريتشارد بيرتون وإليزابيث تيلور.

تكريم جورج سيجال

تم تكريم نجم هوليوود جورج سيجال بوضع نجمة باسمه في شارع وممشى هوليوود عام 2017.

وقد اشتهر جورج سيجال بالأدوار الكوميدية التي أحبها كثيراً لدرجة أنه يضفي لمسة مرحة خاصة على أدواره الدرامية ،حيث قال عام 2016 بإحدى مقابلاته :" أنا أفكر بنفسي كممثل كوميدي،أحاول دائما العثور على الفكاهة والمرح في أي شخصية ألعبها كممثل كوميدي".

وأضاف: " هذا يجعل الدراما أكثر متعة بالنسبة لي كممثل من خلال عدم أخذها على محمل الجد".

ورثاه آبي هوش،مدير شركة سيجال قائلاً: " لقد حزنت لوفاة صديقي المقرب وعميلي منذ سنوات عديدة ،سأفتقد الدفء والمرح والصداقة الحميمة . لقد كان إنساناً رائعاً".