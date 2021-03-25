شريهان فراشة الاستعراض المصري تثير فضول جماهير الوطن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - أشعلت شريهان حسناء هوليوود الشرق محركات البحث المختلفة عقب تداول جماهير الوطن العربي أنباء ظهورها في شهر رمضان المبارك 2021، باستعراض جديد عقب غيابها عن تقديم الفنون الاستعراضية لمدة 27 عامًا، واختفائها عن الشاشة لحوالي 19 عامًا.

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ولكن لم تصرح النجمة شريهان عن مشاركتها في أي عمل بـرمضان 2021، أو ظهورها كما تردد في استعراض ضخم كإعلان لأحد شركات الاتصالات بمشاركة أحد الفرق الأوروبية وإخراج أحمد شاكر خضير.

أبرز فوازير شريهان الرمضانية

تعتبر شريهان فراشة الاستعراض المصري، وأحد أهم أيقونات الفوازير المصرية، فبمجرد ذكر "فوازير رمضان"، يذكر اسم شريهان،

وأعمالها الاستعراضية بالثمانينات والتسعينات.

أبرز الفوازير التي قدمتها شريهان

.عروس البحور" عام 1985".

.ألف ليلة وليلة بعنوان وردشان وماندو "عام 1986".

. فوازير حول العالم" عام 1987".

. ألف ليلة وليلة:حكايات كريمة وحليمة وفاطيمة "عام 1988".

. حاجات ومحتاجات "عام 1994".

أخر مسرحيات شريهان| موعد عرض مسرحية كوكو شانيل

وكشفت شريهان بالأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل"، ردًا على سؤال أحد متابعيها حول حقيقة عرضها وقالت:"ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل، قريبًا جدًا على قناة من أقوي

وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات، وفترة طويلة جدًا ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكوشانيل".

وتابعت:"بإذن الله تعالى وأشكرك وحقيقةً أنا لا أعلم غير هذا، فهذه رسالة الأستاذ جمال العدل مالك العدل جروب الذي أرسلها لي مؤخرًا هذا الشهر، ولكني لا أعلم تحديدًا ما هو موعد العرض الأكيد، وفي أي يوم في أي شهر من عامنا هذا أو القادم .. كل ما أعلمه إنهم قالوا لي قريبًا".

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