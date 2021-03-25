محمد الفلاح - دراما رمضان.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل بين السما والأرض

الخميس 25 مارس 2021

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان الترويجي لمسلسل "بين السما والأرض" للفنان هاني سلامة، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



ويُعرَض المسلسل المأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ (1911- 2006) حصرياً على قناتي ON وON Drama.

المسلسل الذي يأتي في 15 حلقة من بطولة: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.

وسبق أن قُدِّمت قصة العمل في فيلم يحمل الاسم نفسه من بطولة هند رستم وعبدالسلام النابلسي وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تلتقي جميعاً للمرة الأولى في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.