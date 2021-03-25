إبتسام تسكت تُغني بالمصرية قريبًا.. وتصوير الكليب في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعكف النجمة المغربية إبتسام تسكت حالياً، على التحضير لأغنية جديدة، استعداداً لطرحها قريباً، وتتعاون من خلالها مع شركة “لايف ستايلز ستوديو”، وسط تكتم شديد على التفاصيل.

وبحسب بعض المصادر الخاصة، علمنا في “بتجرد”، أن الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر محمد شكري، وألحان بينو وتوزيع اللبناني هادي مسرة.

وأضافت المصادر أنّ الأغنية سيتم طرحها خلال الصيف، على طريقة الفيديو كليب، والتصوير سيتم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحتوي على إطار موسيقي مختلف تماماً.

وختمت المصادر بأنّ “العمل ينتمي إلى اللون الغنائي الراقص؛ ويجري التحضير لتسجيل اللايفات، خلال اليوم أو غد، كما أنّها من المُقرر أن تسافر إلى لبنان في الفترة المُقبلة، حتى تنتهي من تسجيل الصوت هناك”.

يُذكر أنّ الفنانة المغربية، شاركت في برنامج المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه العاشر، وحققت نجاحات كبيرة، وطرحت أغنيات عدّة لاقت تفاعلاً كبيراً، وأبرزها “أنا وياه” و”قلبي تلف” وغيرهما.