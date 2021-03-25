محمد سليمان عبدالمالك يكشف لـ"الخليج 365" كواليس "قصر النيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد موسم دراما رمضان المقبل في مصر منافسة حامية الوطيس بين مجموعة كبيرة من المسلسلات وباقة من نجوم الصف الأول.

وفي هذه المعركة الساخنة يتسلَّح السيناريست المصري محمد سليمان عبدالمالك بالفكرة التي يقدِّمها في عمله الجديد "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصلاح عبدالله، ومن إخراج خالد مرعي.



يتميّز عبدالمالك بقدرته على رسم الشخصيات الدرامية بعناية شديدة ولغة حوار تجمع بين السلاسة والعمق في آن واحد، وهو ما ظهر جلياً في مسلسلي "ممالك النار" و"خيط حرير" اللذين حققا نجاحاً كبيراً.





وفي حوارِ مع ”الخليج 365”، يكشف عبدالمالك كواليس كتابة مسلسله الجديد والعمل مع دينا الشربيني وخالد مرعي، إضافة إلى رأيه في المنافسة الكبيرة بين 28 مسلسلاً في الموسم الرمضاني المقبل.

بداية، ما الجديد الذي تراهن عليه في مسلسل "قصر النيل"؟

أراهن على الفترة الزمنية التي يتناولها العمل، إذ تدور الأحداث في مرحلة الستينيات، والعمل ليس مأخوذاً عن فورمات أجنبية كما يتصوَّر البعض، لكنه من تأليفي.

تعمَّدت الاقتراب من هذه المرحلة بسبب ندرة الأعمال عنها، وعندما تتأمل الأعمال الفنية السابقة تكتشف أنَّها تناولت الثلاثينيات والأربعينيات بصورة مكثَّفة، لكن الأعمال التي تتناول فترة الستينيات قليلة للغاية.

هل استغرق العمل وقتاً طويلاً في الكتابة؟

بدأت كتابة مسلسل "قصر النيل" بعد الانتهاء من كتابة "ممالك النار" و"خيط حرير" وانتهيت من كتابة النص بالكامل بعد 7 أشهر.

كنت شديد الحرص على رصد تفاصيل هذه المرحلة، وأتمنى أن يلمس المشاهد العربي هذا على الشاشة بعد عرض العمل.





يمتلك مخرج العمل خالد مرعي رؤية فنية خاصة، فهل طلب تعديلات في السيناريو؟

أتعامل في "قصر النيل" مع المخرج خالد مرعي للمرة الأولى، وبصراحة شديدة أتمنى تكرار التجربة مرات كثيرة، فهو مخرج واع ولديه قدرة كبيرة على تقديم العمل الفني في صورة رائعة.

لم يطلب المخرج أي تعديل، ودائماً هناك حوار بيننا حول كل مشهد، ولمست وجود كيمياء وتفاهم بيننا.

ماذا عن التعاون مع الفنانة دينا الشربيني؟

دينا الشربيني فنانة من العيار الثقيل، وسبق أن تعاونت معها في مسلسل بعنوان "مليكة"، وعندما بدأت في كتابة هذا المسلسل وجدت أنَّها أفضل من يقدَّم الدور، وهي مجتهدة وتحاول دائماً تطوير أدواتها.





يشهد الموسم الرمضاني عرض 28 مسلسلاً مصرياً، ألم تخش المنافسة؟

أرى أنَّ المنافسة ظاهرة صحيّة جداً، وموسم رمضان 2021 سيكون ساخناً وملتهباً، والجميع يبذل كل ما في وسعه لتقديم محتوى وصورة ترضي الجمهور.

وبصراحة لا أشغل بالي بحجم المنافسة، لكن رهاني هذا العام على تقديم فكرة ومحتوى مختلف.

هل انتهى تصوير المسلسل بالكامل؟

حتى اللحظة ما زال التصوير مستمراً وكل فريق العمل يجتهد لتقديم عمل فني يحمل كل مواصفات الجودة.