شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: أول أجر فى "الناظر" 600 جنيه.. ومحمد: اشتغلت راعى غنم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان لؤى خلال استضافته بصحبة الفنانين كريم ومحمد محمود عبد العزيز فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، أنه لم يختف عن الساحة الفنية الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه طرح أغنية جديدة فى رأس السنة، وكذلك شارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" كضيف شرف، لافتاً إلى أنه يعتبر الأغانى السنجل هى الأنسب فى الفترة الحالية أكثر من الألبومات.



لؤى

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن سبب عدم حبه للظهور فى البرنامج مرجعاً السبب أنه فى بداية ظهوره، كانت هناك هوجة أولاد الفنانين، وعندما يتم استضافته يجد جميع الأسئلة مكررة ويجد نفسه يكرر نفس الكلام وهو لا يحب ذلك.

وأشار كريم محمود عبد العزيز إلى أن أول فيلم شارك فيه كان "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين وحصل على أجر وقتها 600 جنيه وسعد بذلك جداً، قائلاً: "كنت أظن أنى أعمل دون مقابل، وبعدها شاركت فى مسلسل من بطولة محمد رياض ودلال عبد العزيز، وكان أجرى 960 جنيها، وبالصدفة شاهدت مشهدا لى ووجدت تمثيلي سيئ جداً وقلت لوالدى "مش همثل تانى" حينها نصحنى ألا أحكم على أول تجربة".

الفنان كريم محمود عبد العزيز واستكمل محمد محمود عبد العزيز الحديث وقال: "عندما كان عمره 14 سنة قررت أن أعمل وأشارك عمى فى تجارة الخرفان"، موضحاً: "كانت وظيفتى بمثابة راعى غنم، وكنت أرتدى جلبابا وأستيقظ صباحا أخرج بالخرفان وبنهاية اليوم أجمعها مرة أخرى ليدخلوا مكانهم ولكن لم أستمر طويلاً فى هذا العمل".



الفنان محمد محمود عبد العزيز