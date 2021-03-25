شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة وتعليق مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان حسن الرداد حالة من الحزن منذ وفاة والدته في يناير من العام الجارى، ويشارك الرداد صورا للكثير من الذكريات التي تجمعه بوالدته من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على مشاركة جمهوره لحظاته مع والدته ونقل افتقاده لها بعد وفاتها.



حسن الرداد على إنستجرام

ووسط هذه الأجواء نشر الفنان حسن الرداد، على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة تجمعه بوالدته وظهرا وهما يقفان على أحد الجسور الحديدية وخلفهما الكثير من اليخوت في إحدى الرحلات، وأكد أن هذه اللحظات التي تجمعه بوالدته واحدة من أجمل أيامه، ولقت الصورة تعليقات بالدعوات لوالدة الفنان الراحلة ودعمه خلال الفترة الحالية.



حسن الرداد ووالدته

وفى عيد الأم نشر حسن الرداد أكثر من صورة لهما معًا معبرًا عن حزنه الكبير لعدم وجودها بجانبه مثلما اعتاد في كل عام، وأكد أنه في الطريق من أجل وضع باقة من الزهور على قبرها مثلما كان يعتاد ويضعها تحت قدميها كل عيد أم.

وكتب: "في طريقى لزيارتك يا أمى ومعى هدية عيد الأم باقة الزهور التى تحبيها ولكن هذه المرة سوف أضعها على قبرك، للأسف مش هعرف أوطى على رجلك الطاهرة أبوسها زى ما أتعودت، فكم هى قسوة الحياة!، وكم هى الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتى معكى حلاوة الدنيا كلها".

وفى وقت سابق، واصل الفنان حسن الرداد، استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة، بنشر صورة تجمعهما من أحد اللقاءات والرحلات، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وظهر الرداد في الصورة التي التقطها مع والدته الراحلة، زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وكانت الصورة بإحدى الرحلات السياحية بالخارج، وكتب قائلاً: "جمعه مباركة عليكى يا ماما، اللهم ارحم جميع أهلنا وأدخلهم الجنة مع الأبرار".