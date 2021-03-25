شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله لـ"رأى عام": جمهور الزمالك عظيم.. وتعليقات الأهلاوية المعتدلين دمها خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله، إن حديث الفنان هاني شاكر والكينج محمد منير عن لاعيبة الزمالك يبرز حلاوة كرة القدم، مؤكدًا أن تعليقات الأهلاوية المعتدلين دمها خفيف ولذيذ.

وأضاف الفنان صلاح عبد الله، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن جمهور الزمالك جمهور عظيم، ولا يستحق ما يراه من الفريق، معقبا: "من ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا بشجع الزمالك من 60 سنة، وهارجع اتفرج على المباريات لما الزمالك يصحصح من تاني".