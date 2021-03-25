شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وكريم محمود عبد العزيز: بابا مكنش عايزنا نمثل وظهرنا فى "رأفت الهجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، خلال استضافته بصحبة شقيقه كريم محمود عبد العزيز فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، إنه بالنسبة لكريم شقيقه مثل أبيه، موضحا أن ذلك بسبب أنه تحمل المسئولية منذ الصغر، وكان والده محمود عبد العزيز يقول له دائماً "خلى بالك من أخوك" ومن هنا جاء شعوره بمسئوليته تجاهه.



محمد وكريم محمود عبد العزيز

وكشف الفنان كريم عبد العزيز خلال اللقاء عن أول دور قدمه حيث قال: "شاركت وأنا فى المدرسة بمسرحية، ويومها جعلت أبى يأتي صباحاً للمسرحية لأنها كانت الساعة السابعة، ولم ينم يومها، وأحضر معه الكاميرا كى يصورنى وإذ به يتفاجأ أننى أقوم بدور "سحابة" وعندما عدت للمنزل قال مازحا (صحتنى وجبتنى بدرى ليه)".



كريم محمود عبد العزيز

وكشف محمد محمود عبد العزيز عن مشاركته فى مسلسل "رأفت الهجان" الذى كان من بطولة والده، حيث قال: "كنت أحضر التصوير دائما مع أبى وطلبت أن أظهر فى المسلسل، وكان فى مشهد عندما أتى رأفت الهجان مع فوج إسرائيلى حينها طلبوا منى أن أجلس أمام الكاميرا وبالفعل جلست وظهرت فى المشهد، وفى نفس الوقت طلب كريم أخى أن يظهر معى ولكنه ظن أنه إذا جلس ورائى ورأى أبى وهو داخل من الباب سيظهر بوضوح أكثر وبالفعل جلس ورائى ولم يره أحد غيرى".



محمد وكريم محمود عبد العزيز ولؤى فى الحلقة

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال الحلقة: "أبى كان يرفض خوضنا للتمثيل لأنه كان يحب المهنة جداً وكان يعرف المشقة النفسية التى سنتعرض لها، وبالمناسبه حضرت الثلاثة أجزاء تصوير لـ"رأفت الهجان" وكان أصعب مشهدين بالنسبة لى شاهدتهما، مشهد النكسة ومشهد التنحى، فكانا بالنسبة لى مشاهد مرعبة، ففى التنحى وجدت أبى فى حالة انهيار تام حتى دخل غرفته، وأنا لم أفهم حينها ما الذى يحدث وفى مشهد النكسة بدأ أبى فى الرقص وقرر المخرج أن يستمر التصوير حتى سقط محمود عبد العزيز أرضاً".



أمير كرارة

كانت شركة سينرجى كشفت عن المواعيد الجديدة التى ستعرض فيها حلقات برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، على قناة ON، والتي ستكون يومى الأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً من كل أسبوع.

وشهد الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذى بدأ 23 يناير الماضى، استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، فى مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" ومحمد الشرنوبى وفريق واما وغيرهم من النجوم.