شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تطرح برومو "بين السما والأرض" وتعلن عرضه حصرياً على ON.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك"، معلناً عن عرضه حصرياً علن قناة ON وعلق :"بين السما والأرض عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ حصرياً على أون وأون دراما..رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، ومن بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل مأخوذ عن رواية "بين السما والأرض" للكاتب نجيب محوظ، وسبق وتم تقديمها فى فيلم يحمل نفس الاسم ومن بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.