شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم نجمات الفن فى حفل عيد الأم بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عددا من الأمهات المثاليات من نجمات الإبداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، وذلك بالمسرح القومى وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات، وذلك فى احتفالية أحيتها مطربة الأوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الأم والتى أبدعها كبار الشعراء والملحنين.



وزيرة الثقافة تكرم نجمات الفن

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن المرأة المصرية تعد رمزاً للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع، والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلاً لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء أجيال مستنيرة، وتابعت أن الأم شريك أصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حالياً في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أبرزت التوجهات العامة الإيمان بأهمية وعمق دور المرأة على الصعيدين التنويري والتنموي، مشيرة إلى أن المرأة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء، وأبدت سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي يأتى تقديراً وعرفاناً لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود فى مشوارهن الأسرى والمهنى.



جانب من تكريمات وزيرة الثقافة

ثم أهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، سهير عبد القادر، الدكتورة عايدة عبد السلام، إلى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير إدارة السكرتارية، مديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى، علا عبد الفتاح علي عبد الله إدارة التراخيص الفنية.



تكريم ليلى طاهر

كما أهدى الفنان خالد جلال شهادة تقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريما لها باعتبارها أم مصرية ونموذج للمرأة التي أسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع، وقال: "إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريماً وتقديراً لدورها الهام في إعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتى تبوأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالأم المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم".



خالد جلال يكرم وزيرة الثقافة

وأضاف خالد جلال: "لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض، وأكد أن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم، لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها، وأثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجاً نبيلاً يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية".



رحاب مطاوع تحيى حفل عيد الام



تكريم سميرة عبد العزيز



تكريم سميحة ايوب