نسرين طافش تشوق الجمهور لمسلسل “المداح” وهكذا أطلت من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها أحدث صورها من كواليس تصوير مسلسل “المداح” ونشرت نسرين صورتين جديدتين أطلت بهما بالحجاب، وعلقت: “رحاب، المداح، رمضان 2021″.

إضافة إلى فيديو قصير نشرته عبر خاصية الستوري وحسابها الشخصي على تويتر، تكشف من خلاله أجواء التصوير، وظهرت مرتدية الحجاب والعباءة السوداء، وعلقت الفنانة عبر تويتر مغردة: ” كواليس تصوير مسلسل #المداح .. شخصية رحاب “.

ومن المقرر عرض المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، ضمن السباق الرمضاني المقبل ويشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم: “حمادة هلال”، “أحمد بدير”، “خالد سرحان” وغيرهم.

على صعيد آخر كانت نسرين قد كشفت خلال مقابلة تلفزيونية لها، عن شروطها لتكرار تجربة الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أن أهم شرط هو أن تجد الرجل الذي يستطيع إسعادها وأن يكون ناضجاً بشكل كافٍ لتكوين أسرة سليمة .

وأضافت: “أنا من الناس اللي ما تعقدوا من تجربة الزواج الأولى.. أنا من الناس اللي صاروا يفكروا إنه لازم أتأنى.. يا إما يجي الشخص اللي فعلاً يسعدني وأسعده ويكون عنده النضج الكافي حتى نكفي حياتنا عشان نعمل أسرة صحية وسليمة.. لأنه فعلاً في بعض الأطفال يكونون ضحية الزواج الفاشل “.