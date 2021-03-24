ديما بياعة: أتمنى إنجاب طفل وهكذا أتعامل مع الشائعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تشارك الممثلة السورية ديما بياعة في بطولة مسلسل “راكان 8 ساعات” إلى جانب كوكبة من نجوم العالم العربي وعلى رأسهم الممثل السعودي عبد المحسن النمر والممثلة اللبنانية جيسي عبدو والقديرة مريم الغامدي، وهو من إخراج التونسي محمد الخياري وإنتاج شركتي (اي سي ميديا) و(غولدن لاين).

وكشفت ديما بياعة في تصريحات صحفية عن أن العمل يتناول مفهوم الحب غير التقليدي بعيداً عن كل الأنماط والقيود والمصالح التي قد تعيق الحب أو تهشمه ضمن قصة مشوقة على مدار عشر حلقات، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية (ربى) زوجة عبد المحسن النمر (راكان).

وحول وقوفها إلى جانب الممثل السعودي عبد المحسن النمر قالت إنها المرة الأولى التي تجسد فيها ثنائياً معه رغم أنهما اجتمعا في عدة أعمال سابقاً، واصفةً إياه بالمحترف وخاصة أنه قد شارك في كتابة النص مع المخرج وكاتبة العمل، وقالت: “من الجميل أن أتعامل مع ممثل يعرف ماذا يريد وخاصة أنه اشتغل على النص مع الكاتبة والمخرج وهناك روح جميلة جداً”.

وعبرت ديما عن سعادتها في العمل ضمن المسلسلات الدرامية القصيرة وخاصة أن النص يكون فيها مكثفاً ومشدوداً بعيداً عن أي إطالة، وقالت: “في السابق كانت الدراما السورية تقدم مثل هذه الأعمال القصيرة، ولكن بعد ذلك راجت موضة الأعمال الرمضانية التي تمتد على مدار 30 حلقة، وأنا بطبيعتي أحب أن أقدم أعمالاً خارج رمضان وسعيدة جداً بهذه التجربة”.

وأكدت ديما أن غيابها عن الدراما والتمثيل في عام 2020، كان كحال معظم الفنانين بسبب ظرف كورونا والخوف من هذا الفيروس الذي اجتاح العالم، مشيرةً إلى أنها تلقت عروضاً خارج الإمارات وكان من الصعب أن تشارك بسبب الحجر المفروض وصعوبة السفر.

وأكدت ديما أن أمنيتها أن ترزق بطفل أو طفلة لتتوج علاقتها بزوجها أحمد الحلو وقالت: “أي زوجين يحبان بعضهما يرغبان بالتأكيد في أن يتوجا علاقتهما بطفل، هذه أمنيتي ولكن عندما يكتب لنا الله”.

في الفيديو المرفق ديما بياعة تتحدث عن علاقتها بالسوشيال ميديا وتعاملها مع الشائعات، وعن أسرتها الفنية، فهل تؤيد دخول ابنيها (ورد وفهد) عالم الفن؟.