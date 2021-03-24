درة تدخل في جدل مع الجمهور بسبب زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت الفنانة التونسية درة في وصلة من الجدل مع الجمهور، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لها مع زوجها، وعلقت عليها “فخورة بيك”.

وانهالت التعليقات على منشور درة والتي تركزت في غالبيتها على زوجها، الأمر الذي دفعها للدخول في جدال مع متابعيها حيث ردت على أحد المتابعين الذين هاجموها بعد نشرها مجموعة صور مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وعبرت عن فخرها الشديد به، حيث سألها المتابع هل كانت ستفخر به في حالة كان فقيراً، أم أنها فخورة به فقط بسبب ثرائه؟

وعلق المتابع لها على صورها مع زوجها، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “هو لو كان فقير، كنتي هتبقي فخورة برضو، ولا الفلوس بتخلينا فخورين وفخورين أوي أوي”.

وأكدت درة شعورها بالفخر بزوجها بسبب اجتهاده، وقالت رداً على ذلك المتابع: “أنا فخورة باجتهاده وتفانيه في عمله، وليست الفلوس هي اللي مصدر فخر للإنسان”.

وقالت متابعه أخرى: “والله لو جوزي رمي كل ماضيه وولاده ومراته عشاني وكمان معاه الملايين دي كلها، ده أنا فبردو بيه برررود محدش يتخيليه يا ست دره”.

وردت “درة” على تعليق المتابعة بقولها :”لا ما رماش أولاده أبداً بالعكس أما أنه يطلق ويبدأ حياة جديدة فده من حق أي حد وحريته الشخصية واختياره.. ثانياً أنا بارود لأنه مجتهد في عمله ومهندس ناجح فقط وليس المال أبداً هو فخر الإنسان الفخر بما حققه وباجتهاده”.

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وتشارك درة في مسلسل “بين السما والأرض” بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، المقرر عرضه رمضان المقبل.

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