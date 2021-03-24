الأمير هاري يحصل على أول وظيفة رسمية منذ انسحابه من الحياة الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد الانسحاب من الحياة الملكية لخوض حياة مستقلة مع أسرته بعيداً عن دراما القصر البريطاني، حصل الأمير هاري على أول وظيفة رسمية له في وادي السيليكون.

انضم هاري إلى مجلس إدارة شركة ناشئة في وادي السيليكون تبلغ قيمتها مليار دولار، مديراً لقسم في شركة تعمل على دعم الصحة العقلية.

وبحسب مجلة “بيبول”، سيترأس هاري قسم “التأثير” في الشركة الأميركية “بيتر أب”، والتي تعمل على تقديم تدريب احترافي ودعم ونصائح للصحة العقلية من خلال تطبيقات ذكية.

وتعمل تطبيقات الشركة على توصيل المستخدمين بمعالجين ومدربين في الولايات المتحدة وبريطانيا يقدمون التدريب النفسي افتراضياً عبر محادثات الفيديو، كما تتعاون بيتر أب مع عدة شركات ومؤسسات كبرى مثل فيسبوك وغوغل وسناب شات وهيلتون وناسا ووارنر برذرز لزيادة الوعي حول مشاكل الصحة العقلية.

وعن الوظيفة قال هاري: “أنوي أن أساعد في إحداث تغيير في حياة الناس، فالتدريب المسبق يوفر فرصة لتطوير الذات وزيادة الوعي والحصول على حياة أفضل من جميع النواحي”.

وأوضح هاري أنه كان يستخدم تطبيقات الشركة منذ شهرين على سبيل التجربة، وقال: “تم إيصالي بمدرب رائع حقاً قدم لي نصائح جيدة وأراني منظوراً جديداً، وهو أمر بالغ الأهمية”.

وبالنسبة لدوره في الشركة، من المتوقع أن يقضي هاري بعض الوقت في الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وأن يشارك في الاجتماعات والفعاليات الخاصة بالشركة.

يذكر أن الشركة تتعاون مع شركة شيفرون للنفط، الأمر الذي يعتبر غريباً نظراً لأن هاري لطالما دعا للحاجة إلى حماية البيئة، هذا ولم تكشف الشركة عن راتب هاري.