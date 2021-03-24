بالفيديو – متبارية في “أميريكان أيدول” يغمى عليها قبل إعلان النتائج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أغميت إحدى المتسابقات في “أميريكان أيدول”، وأثارت خوف طاقم العمل والحكام والمتسابقين بينما كان الحكام كاتي بيري وليونيل ريتشي ولوك بريان يكشفون عن مستقبلها في البرنامج.

وقامت فونكيه لاغوكي بأداء أغنية Tell Him مع زميلتها المتسابقة روندا فيلتون خلال حلقة الاثنين 22 آذار (مارس). وقام الحكام بعدها ببعض المشاورات واستطاعت الكاميرات بالتقاط بعض انتقاداتهم، لا سيما من كاتي بيري التي قالت: “أعتقد أنها نهاية الطريق لفونكيه”.

ثم خاطب ليونيل المتسابقتين وبدأ بوصف العرض بالـ”كارثي”، قبل أن يخبر روندا بأنها “فشلت فشلاً ذريعاً”، ثمّ انتقل لإعطاء ملاحظات لفونكيه لكن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته الأولى، أغمي على الأخيرة وسقطت على خشبة المسرح. هرعت روندا والحكام والأخصائيون الطبيون المجاورون لمساعدتها، وأشار لوك إلى أن الأخيرة “كسرت ذقنها”.

ولحسن الحظ، باتت فونكيه بخير، وعولجت بسبب فقدان جسمها للسوائل وخرجت من المستشفى. في وقتٍ لاحقٍ، توجّه ليونيل ليخبر روندا أنه حتى قبل انهيار فونكيه، قرر الحكام نقل كلا المطربين إلى الجولة التالية.

بعد بث الحلقة، نشرت فونكيه فيديو عبر البث المباشر في إنستغرام لكن تم حذفه منذ ذلك الحين وأخبرت متابعيها أن تلك اللحظة كانت “محرجة” و”لم تكن الطريقة التي أردت أن تظهر فيها للمرة الأولى” كما شاركت أنها ضمدت جروحها.