غوينيث بالترو بتصريح مفاجئ عن طليقها كريس مارتن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت غوينيث بالترو بأنها لم ترغب أبداً في الطلاق لأنها في حديثها عن انفصالها عن زوجها السابق كريس مارتن، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وعقدت الممثلة (48 عاماً)، والمغني في فرقة “كولدبلاي” (44 عاماً)، قرانهما في عام 2003 قبل الإعلان عن انفصالهما في عام 2014 وانهاء معاملات طلاقهما عام 2016.

وتحدّثت بالترو، المتزوجة الآن من براد فالتشوك صاحب فكرة مسلسل American Horror Story، عن زواجها الأول عبر بودكاست (البث الصوتي) يحمل عنوان “آنا فارس غير مؤهلة” يوم الاثنين.

وقالت: “لم أرغب في الطلاق أبداً. لم أرغب ألا أكون متزوجاً من والد أطفالي على الإطلاق. لكنني تعلمت أشياء عن نفسي أكثر مما كنت أتخيل عبر تلك التجربة”.

وتابعت: “ولأنني ركزت على المساءلة، تمكنت من العثور على الرجل الأكثر روعة وبناء شيء كنت أفتقده قبل زواجي من براد”.

ويتشارك الزوجان السابقان تربية أولادهما أبل (16 عاماً) وموزيس (14 عاماً).

وقام كريس منذ ذلك الحين في مواعدة الممثلات أنابيل واليس وجنيفر لورانس وهو الآن على علاقة حب طويلة الأمد مع داكوتا جونسون (31 عاماً).

والتقت بالترو بزوجها الثاني براد في عام 2010 عندما ظهرت في المسلسل الموسيقي التلفزيوني Glee الذي شارك في تأليفه وإنتاجه. وعاودا التواصل معاً في اواخر عام 2014، وأعلنا عن علاقتهما في نيسان (أبريل) 2015.