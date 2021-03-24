آمال ماهر تتعرض لـ"هجوم كبير بطرق غير شرعية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المطربة المصرية آمال ماهر إن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى موقعها الرسمي تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية.

وكتبت آمال ماهر عبر حسابها في فيسبوك: "مساء الخير حالياً كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي بغرض إغلاق الموقع الرسمي وكل حساباتي ويتم الآن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا".

وفوجئ الجمهور منذ أشهر أيضاً بإغلاق قناة آمال ماهر الرسمية على "يوتيوب"، دون تنويه منها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.