شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "أيامنا الحلوة" تحيى حفلا على مسرح الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة "أيامنا الحلوة" لتقديم توليفة موسيقية من أشهر أعمال زمن الفن الجميل، لكبار المطربين والملحنين، بالإضافة إلى أشهر موسيقى وأغانى الإعلانات فى فترة الثمنينيات والتسعينيات، وذلك فى حفل غنائى جديد بمسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 26 مارس.

اشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورهم لأكثر من مرة مع إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة، وقدموا عددا من الأغانى الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم ميدلي "الإعلانات"، أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التى ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا إنشادا دينيا وبعض الأغاني الحديثة، ومن المتوقع أن تضم حفلتهم الجديدة تنوعا فى الأغانى بين الحديث والقديم.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة قد أسسها المايسترو محمد عثمان فى عام 2003 وتضم 20 مطربا ومطربة وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغانى والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائي مبهج، بجانب تقديم مختلف القوالب الموسيقية والألوان الغنائية. وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل وخارج مصر ولاقت استحسان وإشادة الجماهير.