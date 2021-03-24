شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاع سريع وإبهار وأكشن وصراعات منتظرة فى برومو "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برومو المسلسل المنتظر "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

وكشف البرومو عن صراع محتدم بين عساف الغريب – أحمد السقا - وغفران الغريب - أمير كرارة، وظهر هذا الصراع من الجملة التي يروج بها أبطال المسلسل مع البرومو وهى " واحد اتسجن خسران حبايبه والتانى راجع دافن قرايبه"، كما أن هناك صراعا بين الثنائى على قلب جليلة – مى عمر، وكذلك أثار البرومو حيرة الجمهور حول هوية والد أحمد مالك فهل هو عساف أم غفران.



بوستر نسل الاغراب

ويعد "نسل الأغراب" من أبرز المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان المقبل، لاسيما وأنه يجمع نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذى حقق نجاحات كبيرة في الدراما وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.



احمد السقا وامير كرارة المخرج محمد سامى

يدخل النجم أحمد السقا "نسل الأغراب" متسلحاً بأكثر من تجربة سابقة في الدراما الصعيدية، حيث قدم الصعيدى في فيلم "الجزيرة" بجزئيه الأول عام 2007 والثانى 2014 وحقق نجاحاً كبيراً بشخصية منصور الحفني التي جسدها في الفيلم، ليس ذلك فقط بل إن آخر أعماله في الدراما كان مسلسل "ولد الغلابة" الذى دارت أحداثه في إطار صعيدى.



احمد السقا بشخصية عساف الغريب فى نسل الاغراب

أما النجم أمير كرارة فيقتحم الدراما الصعيدية ويجسد دور الصعيدى للمرة الأولى في مشواره الفني، واختار مفاجأة الجمهور بالظهور بشكل مختلف هذا العام، خاصة بعدما حقق نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية بتقديمه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، و"الاختيار" العام الماضى الذى حقق نجاحاً ساحقاً ولاقى إشادات واسعة على كافة المستويات، ليفاجئ الجمهور بدوره الصعيدى في نسل الأغراب رمضان المقبل.



امير كراره بشخصية غفران الغريب فى نسل الاغراب

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.



احمد السقا وامير كرارة فى نسل الاغراب

ويخوض المخرج محمد سامى تجربة التأليف والإخراج من جديد في "نسل الأغراب" بعدما قدم ذلك في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً مع الجمهور، وشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، نور، روجينا، ادوارد، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامى، محمد مهران، أيمن عزب.



احمد السقا فى نسل الاغراب



احمد السقا فى نسل الاغرب



النجم أمير كرارة



امير كرارة



امير كراره



النجمة مى عمر



مى عمر بشخصية جليلة



جانب من مسلسل نسل الاغراب



دياب



ريم سامى



ريم سامى واحمد مالك



السقا



فردوس عبد الحميد







مى عمر