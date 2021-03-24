خالد الصاوي: "مبسوط بأحمد العوضي والشغل اللي هنعمله في (اللي مالوش كبير)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الفنان أحمد العوضي، في مقطع فيديو قصير، يتحدث فيه الأول عن تجربتهما بمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر "العوضي" الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي مالوش كبير".

وقال الصاوي بالفيديو: "السلام عليكم جميعا ..كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، رمضان كريم ..الله أكرم، وإن شاء الله نسعد معاكم في مسلسل اللي مالوش كبير.. أنا مبسوط جدا جدا بأحمد العوضي، والشغل اللي هنعمله مع بعض، وعشان كل واحد يكون عارف إنه له كبير".

وقاطع العوضي، حديثه: "بس أنا ماليش كبير.. ليرد الصاوي: "إزاي ملكش كبير.. مفيش حد ملوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.