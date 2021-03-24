"مشهد الانتحار".. منة عرفة تستطلع رأي جمهورها في حكاية "شنطة سفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة عرفة صورًا من كواليس مشهد الانتحار، الذي جسدته ضمن أحداث حكاية "شنطة سفر"، في مسلسل "ورا كل باب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصور: "مشهد الانتحار من حلقة إمبارح، قولولي رأيكوا".

حكاية "شنطة سفر" بطولة الفنانة دينا وأحمد صيام، ورمزي العدل، ومنة عرفة، ويعرض على الحياة من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة بواقع حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.