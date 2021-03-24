غدًا..انطلاق مهرجان إينوجو السينمائي بنيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تستضيف مدينة إينوجو، بجنوب شرق نيجيريا، اعتبارًا من غدٍ الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات مهرجان اينوجو السينمائي الأول.

وقال المدير التنفيذي لمهرجان إينوجو النيجيري السينمائي الأول أوشي أجبو، إنه تم ترشيح ما لا يقل عن 500 فيلم من جميع أنحاء العالم لعرضها لأول مرة فى المهرجان.

وأضاف أجبو، في بيان صحفي، أن المهرجان يشمل عروضا وندوات سينمائية وورش تدريب وحفل جوائز، وسيحتفي المهرجان بكل صناع الأفلام المحليين والأجانب، وأوضح أن المهرجان يعد فرصا لنيجيريا للتبادل الثقافى والسينمائى، لافتا إلى أن إدارة المهرجان وافقت على عرض أكثر من 500 فيلم من 50 دولة في المهرجان.

وأشار أوشي أجبو إلى أن المهرجان سيكون بمثابة فرصة للتقارب بين صانعي الأفلام الممارسين والمستقلين ورواد هذه الصناعة محليا وإقليميا ودوليا، ويعتبر انطلاق المهرجان خطوة تحسب لنيجيريا حيث تؤكد تلك الخطوة علي التعايش مع الفيروس وفتح الباب للحياة بشكل طبيعي ولكن وسط اجراءات احترازية.

وفي سياق آخر، أثر فيروس كورونا على العديد من المهرجانات السينمائية العالمية ومن بينها مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية، حيث إنه من أوائل المهرجانات التي تضررت بأزمة كورونا في هولندا بشهر مارس لعام 2020، وهو نفس الحال في العام الجاري 2021، حيث لا تزال إجراءات الحجر الصحي جارية وهو ما دفع المدير الفني للمهرجان روش عبد الفتاح لعرض مجموعة من الأفلام العربية أونلاين حيث اختار المهرجان أفلام من عشر سنين عن السينما العربية.

ودعا المهرجان الجمهور الهولندي لمشاهدة عدد من الأفلام المصرية منها فيلم بعد الموقعة للمخرج يسري نصرالله وفيلم نوارة بطولة النجمة منة شلبى ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب وأمير صلاح الدين ورحمة حسن ورجاء حسين، تأليف وإخراج هالة خليل ويتناول الفيلم على مدى ساعتين قصة خادمة تعمل لدى أسرة ثرية وبعد سفر الأسرة للسفر خارج البلاد تترك المنزل فى رعاية الخادمة، التى تعول أسرتها وتحاول فى الوقت ذاته التعاون مع خطيبها لإتمام زواجهما، وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز بالمهرجانات التى شارك بها.