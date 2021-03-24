أحمد مدحت يكشف عن صورة تجمعه برضوى أبو شادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج أحمد مدحت صورة تجمعه بالفنانة الراحلة رضوى أبو شادي من أحد الأعمال التي جمعتهما، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ظهرت رضوى في الصورة ويدها ملطخة بالدماء خلال الكواليس، وعلق مدحت: "رضوى أبو شادي توفت يوم عيد ميلادها، رضوى ممثلة شابة اشتغلت معايا في مسلسل عرفة البحر وكانت دايماً عندها طاقة كبيرة وعندها أمل في بكرة لكن القدر لم يمهلها، قبل كده كانت فيه حالات وفاة مشابهة تكررت مع ممثلين شباب زي أحمد راسم وداليا التوني ومصطفى العلي وأشرف صالح وغيرهم ... الله يرحمهم جميعاً وربنا يحسن ختامنا".

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن الأحد الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي.

ونشر عزوز صورة رضوى ممسكة بيدها سيناريو مسلسل "ورد"، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".