"كيد النساء" أوقف "خمسة باب" و"السادات" أنقذ "الباطنية".. معارك أفلام نادية الجندي وسرّ قوتها‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ما هو سر قوة شخصية المرأة في أفلام نادية الجندي؟ سؤال فرض نفسه على أعمال الفنانة التي تربعت على عرش الإيرادات لسنوات طويلة، ومنحت نفسها لقب "نجمة الجماهير".

نادية التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ75، كشفت خلال حوار لها مع الإعلامية هالة سرحان عن السر في قوة الشخصيات النسائية في أفلامها، وقالت: "المرأة في أفلامي قوية نتيجة ضغوط وأزمات تواجهها في مجتمعها، وتسعى للمقاومة من أجل استعادة حقوقها"، وعن أسلحة قوة المرأة، قالت: "الأنوثة والذكاء".

نجمة الجماهير المقرر تكريمها في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقيه، الجمعة المقبل، في حوار لها مع الإعلامية منى الحسيني، تحدثت عن إيقاف عرض فيلمها "خمسة باب"، وقالت: "الفيلم حصل على كل الموافقات الرقابية للعرض داخل وخارج مصر، لكن تم إيقافه بمؤامرة دبرتها للأسف زميلة".

وفي حديث لها عن فيلم "الباطنية"، قالت نادية الجندي: "هذا الحي كان ممنوعا الاقتراب منه رغم شهرته في بيع المخدرات، وقبل تقديمه تلقيت تهديدات بالقتل، وبعد عرضه أشاع البعض أنه فيلم يسيء إلى سمعة مصر، وطالبوا بوقفه، إلا أن الرئيس الراحل أنور السادات، بعد مشاهدته أشاد بالعمل، ورفض منع عرضه".