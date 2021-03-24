جنح الكويت تحدد 10 مايو أولى جلسات محاكمة مي العيدان لتطاولها على الفنان أحمد بدير

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أشرف عبد العزيز و حسين العصفور وكيلا الفنان أحمد بدير عن موعد أولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان بدولة الكويت، لاهانتها الفنان أحمد بدير والتنمر عليه.

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ونشر عبد العزيز والعصفور محاميا الفنان أحمد بدير بياناً مشتركا علي "فيسبوك" للإعلان أن محكمة الجنح بدولة الكويت قد حددت يوم ١٠ مايو القادم كأولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان في القضية رقم ١٦٧/٢٠٢٠ بعد توجيه لها اتهامات بالإساءة إلى الفنان أحمد بدير بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة بعدة اتهامات منها: المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الإتصال بعد قيام المتهمة بالتنمر والمساس بكرامة الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع الإنستغرام وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال

ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمراً ومساساً بكرامة الفنان العربي القدير.

وكانت الإعلامية الكويتية "مي العيدان" قد اثارت جدل وضجة كبيرة منذ فترة في شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠ بوصفها الفنان الكبير "أحمد بدير" بالأقرع، عندما نشرت صورة له وابنته وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

فقامت "سارة"، ابنة أحمد بدير، بالرد عليها بعدما تنمرت على والدها، وكتبت: "طيب أنا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصًا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولًا.. أنا

أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت: "ثانيًا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعًا)، ثالثًا .. أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرًا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة". وعلقت مي العيدان على رد سارة ابنته عبر نشر ردها من جديد عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "أولًا من قال اني سخرت منه أنا قلت عنه أقرع وأهو فعلًا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر أهو من قرعته و سهير البابلي تفت على قرعته في ريا وسكينة اشوف ما تكلمتوا".



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