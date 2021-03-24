بعد يوم من إصابتها بكورونا .. هنادي مهنا تعلن إصابة والدتها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة هنادى مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

اقرأ .. هنادي مهنا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكتبت "هنادي" عبر خاصية "الإستوري"، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "ادعوا لماما ايجابى كورونا".

وكانت قد أعلنت اول أمس، إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل المنزلي وإتباعها لبروتوكول وزارة الصحة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا، مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن إخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية

نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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