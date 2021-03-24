بكحل وأسنان فضية .. هكذا ظهر السقا وكرارة على بوستر "نسل الاغراب" .. (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم أحمد السقا البوستر الرسمي لمسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه على "إنستجرام"، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبا 2021.

أول فيديو يجمع السقا وأمير كرارة بعد تعاقدهما على "نسل الأغراب"

وجمع البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل بين "السقا" والنجم أمير كرارة،

والشر في عينهما، بالإضافة إلى ظهور الأول بأسنان فضية والأخير بكحل في عينيه ولحية طويلة .

المسلسل من بطولة" مى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم

وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يعتبر "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، بعد ظهورهما السينمائي من خلال فيلم "هروب اضطراري"، ويقدمان دور أشقاء من نفس الأب، ويدور بينهما عدد من المشاكل والصراعات.

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