بالصور: بيع أحد قصور الرئيس التونسي الراحل “بن علي” بـ 7 ملايين دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 8:43 مساءً

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، بيع قصر ”خليج الملائكة“، أحد القصور الثلاثة التي كان يمتلكها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، والتي صادرتها السلطات فور الإطاحة بنظامه في يناير 2011.

وبيع قصر ”خليج الملائكة“ بمبلغ 20 مليون دينار تونسي، ما يعادل 7 ملايين دولار، وتم إنهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية البيع.

ومن المنتظر أن تستكمل شركة ”عقارية قمرت“، التي تُشرف على عملية البيع، إجراءات بيع قصر ثانٍ من بين القصور الثلاثة التي كانت تمتلكها عائلة بن علي.

ويعود البطء في عملية بيع هذه القصور، التي تجاوزت العشر سنوات، إلى وجود إشكاليات متعلقة بملف الممتلكات المصادرة، حسب ما أكده مسؤولون في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أكثر من مرة.

يذكر أن قصر ”خليج الملائكة“ يوجد في مدينة ”القنطاوي“ من محافظة سوسة الساحلية، وشيد على أعلى هضبة في المنطقة.

ويطل قصر ”خليج الملائكة“ مباشرة على المرفأ السياحي والترفيهي، ويمتد على مساحة إجمالية تقارب الـ 13844 مترا مربعا، منها مساحة 3487 مترا مربعا مغطاة.