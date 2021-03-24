بالفيديو: حفيدة ملكة بريطانيا تضع مولودها في الحمام!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت صحيفة “ذا صن”، اليوم الأربعاء، أن زارا تيندال، حفيدة ملكة بريطانيا، أنجبت مولودا في المنزل، بعد أن فاجأها المخاض في الحمام.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذا الطفل الذي ولد يوم الأحد الماضي هو الابن العاشر لأحفاد ملكة بريطانيا.

وأوضح زوج حفيدة ملكة بريطانيا مايك تيندال، وهو لاعب رجبي إنجليزي، أنهما اختارا اسم لوكاس فيليب للمولود الجديد تكريما لجده الأمير فيليب.

وعن تفاصيل عملية الولادة، كشف مايك أنه أجرى اتصالات بالقابلة، في نفس الوقت الذي كان يبحث فيه عن سجادة لزوجته حتى تستلقي عليها بعد أن خرجت من صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما.

وأوضح عبر المدونة الصوتية “بودكاست” الخاصة به أن المخاض فاجأها ولم يكن هناك وقت للتوجه إلى المستشفى.

وأضاف مايك الأب الفخور أن زوجته زارا كانت “محاربة”، وأن الطفل الصغير لوكاس “وصل سريعا في أرضية الحمام”.