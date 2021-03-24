محمد بن راشد يرثي حمدان بن راشد بقصيدة "حمدان العضيد"

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "حمدان العضيد" على حسابه في "إنستغرام" رثا فيها فقيد الوطن " المغفور له" الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، .. قال فيها:

