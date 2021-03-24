إطلاق اسم حمدان بن راشد على الدورة 24 من جائزة دبي للقرآن الكريم

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

قررت جائزة دبي للقرآن الكريم إطلاق اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، على الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية التي ستنطلق فعالياتها بداية شهر رمضان المقبل.



وتقدمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ‏وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وإلى أنجال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إننا في الجائزة لنشعر بالحزن العميق لفراق رجل الخير والعطاء الذي وصلت أياديه الخيّرة إلى بقاع كثيرة من العالم، كما أن الجوائز العالمية التي أطلقها في العديد من المجالات، وخاصة المجال التربوي والطبي، كان لها الأثر الكبير في تطوير هذه القطاعات، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، ونتضرع إلى الله الكريم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

وذكر المستشار بوملحه أن الجائزة قررت تسمية الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم باسم "دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله"، حيث ستنطلق الفعاليات بمشيئة الله تعالى مع بداية شهر رمضان المبارك المقبل.