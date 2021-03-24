طفل ملكي جديد.. حفيدة الملكة إليزابيث تضع مولودها الثالث بعدما أجهضت مرتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: اختارت عائلة تيندال طريقة غير تقليديّة للإعلان عن ولادة ابنها، كما كشفت عن انتظار الزوجين مولودهما الثالث بالطريقة عينها، إذ اختار الأخيران الإعلان عن الخبر عبر البودكاست (البث الصوتي). وكان يعلن عن أنباء الحمل والإنجاب في العائلة المالكة رسمياً عبر قصر باكنغهام، قبل جائحة كورونا، وفق موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وأفصح نجم رياضة الركبي الإنكليزي السابق مايك تيندال للمضيفين أليكس باين وجيمس هاسكل والضيف إليس جينجي قائلاً: “يوم الأحد أصبح أفضل مع وصول طفل صغير إلى منزلي!”.

وأضاف مايك أنه وزوجته، حفيدة الملكة إليزابيث زارا تيندال، لم يكونا قد قررا اسم المولود في الوقت الذي تم فيه تسجيل البودكاست يوم الاثنين، معترفًا بأنهما لا يختاران اسماء أولادهما قبل ولادتهم، وتم الإعلان عن الاسم يوم الثلثاء عن طريق متحدثة باسم الزوجين التي قالت: “يسرّ مايك وزارا تيندال بإعلان ولادة طفلهما الثالث، لوكاس فيليب تيندال”.

الولد الصغير هو ابن أحفاد الملكة ودوق أدنبرة العاشر، ويحتل المرتبة الثانية والعشرون في ترتيب خط ولاية العرش.

يعيش الزوجان حالياً في منزل الأميرة آن، والدة زارا والإبنة الوحيدة للملكة، في مدينة غلوستر وهما والدان لِميا غريس (6 أعوام) ولينا إليزابيث (عامان).

وكانت زارا التي أجهضت مرتين بعد ولادة ابنتهما البكر في العام 2014 أول أفراد العائلة المالكة تتحدث وزوجها بصراحة عن التجربة المؤلمة.