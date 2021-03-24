هاندا ارتشيل تنفصل عن حبيبها الجديد بسبب عائلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تكد تمر أيام قليلة على انتشار أخبار عن علاقة حب تجمع الممثلة التركية هاندا ارتشيل برجل الأعمال مراد أكدوغان، حتى خرجت أخبار جديدة عن انفصالهما بعد شهر من المواعدة، وبحسب ما ذكرت صحيفة “حرييت”، فإنَ سبب الانفصال هو أن عائلة مراد لم تقبل بهاندا.

وأطلّت هاندا في برنامج “ابراهيم سليم” على “يوتيوب” وردت عن سؤال إن كانت ترغب بإنجاب طفل؟ فقالت إنّها ترغب كثيراً وتتمنى أن يشبه مافي، ابنة شقيقتها غمزة، وقالت بالنهاية هي تشبهني.

جواب هاندا عرّضها للانتقادات واتهمت بالتناقض لأنّ سبب انفصالها عن حبيبها السابق مراد دالكليش رفضها لفكرة الإنجاب.

من جهة أخرى، وصل عدد متابعي هاندا في “إنستغرام” إلى عشرين مليون متابع وبذلك تكون الممثلة التركية الأكثر متابعة.