“الكعب العالي” ترند.. مايا دياب بإطلالة مميّزة في كليبها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد ترقب لساعات، طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “الكعب العالي”، من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة.

أغنية “الكعب العالي” صدرت على طريقة الفيديو كليب عبر قناة مايا دياب الرسمية في موقع “يوتيوب”، وحمل العمل توقيع المخرجة اللبنانية شيرين خوري.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بإطلالة مميّزة، نالت استحسان عدد كبير من المتابعين، وفور طرح العمل، تصدّر هاشتاغ “الكعب العالي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في لبنان عبر موقع “تويتر”.

نفيد بالذكر أن الكليب حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة فقط على بدء عرضه.