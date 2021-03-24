"الشباب" تستهدف "أميصوم" بانفجارين جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت حركة الشباب الإرهابية، الأربعاء، قوات بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال "أميصوم"، بتفجيرين إرهابيين.

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن "الانفجارين نجما عن ألغام أرضية زرعت على الطريق الرابط بين بلعد وجوهر في محافظة شبيلى الوسطى جنوب الصومال، خلال عبور قافلة عسكرية تابعة لأميصوم".

واستهدف الانفجار الذي وقع قرب منطقة جولولي غرب بلعد، القوات البوروندية العاملة في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال".

وفق المصادر نفسها، فإنه عقب الانفجارين قامت القوات بإطلاق نار كثيف لكن لم يسفر عن وقوع قتلى.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرات وزعمت أنها أحرقت عربتين مدرعتين تابعتين لـ"أميصوم".

في غضون ذلك، لم تعلق قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بعد على الهجوم وكذلك السلطات الصومالية.