شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات "اللى مالوش كبير" و"حرب أهلية" و"ضد الكسر" على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناتا cbc وcbc دراما البوسترات الدعائية لمسلسلات اللى مالوش كبير" و"حرب أهلية" و"ضد الكسر" المقرر عرضها على شاشتى القناتين في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر صفحة القناتين على موقع "انستجرام"، حيث يأتي ذلك بعد إعلان "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن عرض هذه المسلسلات بشكل حصرى على cbc خلال شهر رمضان.



مسلسلات cbc

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.



مسلسل اللى مالوش كبير

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل ضد الكسر

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.



مسلسل حرب اهلية



اللى مالوش كبير



ضد الكسر