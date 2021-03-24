شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة هنادى مهنى، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".



هنادى مهنى تعلن اصابة والدتها بكورونا

وكان أحمد خالد صالح قد أكد لـ"الخليج 365" أمس الثلاثاء، أنه عندما علم بإصابة زوجته هنادى مهنى بفيروس كورونا ذهب ليجرى التحاليل وكانت النتيجة إيجابية وعزل نفسه فوراً هو وزوجته، موضحاً أنه يأخذ بروتوكول العلاج مع العلم أنه لا يعانى من أى أعراض حتى الآن، مشيراً إلى أن تصريح حماه الموسيقار هانى مهنى حول استمراره فى تصوير أعماله غير صحيح وتم تحريفه، وغير منطقى بالمرة، لافتاً إلى أنه لم يذهب إلى أى لوكيشن تصوير منذ أسبوع.



هنادى مهنى ووالدتها ووالدها

وكانت آخر أعمال هنادى مهنى مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى تم عرضه على قناة cbc، وظهرت بشخصيتها الحقيقية في العمل الذى قام ببطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

وظهرت العام الماضى فى مسلسلى "خيانة عهد" مع يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وبيومى فؤاد وخالد أنور وخالد سرحان وإخراج سامح عبد العزيز، و"الفتوة" مع ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وإخراج حسين المنباوى.