شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وأمير كرارة يتصدران الأفيش الرسمى لمسلسل "نسل الأغراب".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد السقا الأفيش الرسمي لمسلسل "نسل الأغراب" الذى يقوم ببطولته هو والنجم أمير كرارة، حيث نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وكتب : " الأفيش الرسمي لمسلسل نسل الاغراب. رمضان ٢٠٢١".



احمد السقا على انستجرام

ويأتي ذلك بعدما تم طرح البرومو الرسمي للمسلسل أمس، حيث حقق مشاهدات كبيرة، وحالة كبيرة من التفاعل بمجرد طرحه على المنصات، مثلما ظهر في تصدر اسمه محركات البحث على جوجل خلال ساعات فقط من طرح البرومو.

ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، والذى يعرض حصريًا على قناة ON.



الأفيش الرسمى لمسلسل نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.