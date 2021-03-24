شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تخضع لـ فوتو سيشن جديد × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود مع بعض الإكسسوارت، ونشرت حنان الصور على حسابها بموقع "إنستجرام" وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية على جلسة التصوير.



حنان مطاوع

وتنتظر حنان مطاوع عرض مسلسل "القاهرة كابول" فى شهر رمضان المقبل، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وخالد كمال وكريم سرور وحسنى شتا وسامح السيد ويسرا المسعودى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "القاهرة كابول" تدور قصته حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى ويجسده طارق لطفى.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى على قناة dmc، وشارك في بطولة الحكاية بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن.



الفنانة حنان مطاوع فى جلسة تصوير جديدة



الفنانة حنان مطاوع



جلسة تصوير جديدة لحنان مطاوع



حنان مطاوع



حنان مطاوع



حنان مطاوع فى احدث جلسة تصوير