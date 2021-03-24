شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو يطرح كليب "1000 احتمال" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أبو، اليوم الأربعاء، كليب أغنيته الجديدة "1000 احتمال" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، وظهر أبو بــ "لوك" واحد طوال تصوير الكليب مرتدياً ملابس بيضاء.

وتقول كلمات الأغنية "وانا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشى.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالى مانامشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها كتير"، ويصف أبو في الكليب حالة رومانسية درامية حزينة، من خلال صراع داخلى بين العقل والقلب حول سؤال يبحث عن الجواب فى الفراق والبعد، والحنين والعودة إلى الحبيب الذى طال الاشتياق إليه.

وكان أبو قد أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية في الأسبوع الثانى من شهر مارس الجارى، وذلك بعدما أصيب للمرة الأولى في ديسمبر الماضى، حيث أكد لـ"الخليج 365" أنه يخضع للعزل داخل منزله وتلقى بروتوكل العلاج، لافتاً أنه يعانى من بعض الأعراض منها ارتفاع درجات الحرارة.