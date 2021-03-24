شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: الأب بطرس دانيال زار محمد منير وأهداه المصحف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نهال عنبر، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الكينج محمد منير، للاطمئنان على سلامته وصحته، فيما أهدى الأب بطرس، المصحف الشريف هدية لمنير.



الأب بطرس يهدى المصحف للكينج منير

ونشرت نهال عنبر، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من الزيارة، صحبتها بتعليق: "الأب بطرس دانيال، قدم مصحفا تكريما لمحمد منير، أجمل تكريم فى زيارة للفنان الملك، للاطمئنان على صحته.. والحمد لله بخير وصحة جيدة".



سيلفى نهال عنبر مع منير والأب بطرس

من ناحية أخرى كشف محمد منير، كواليس أغنية "القاهرة" مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أنها كانت من أهم أعماله، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc.





وروى محمد منير كواليس مسرحية "الملك هو الملك"، قائلا: "هى أهم مسرحية فى تاريخ مصر ومن تأليف سعد الله ونوس وأشعار أحمد فؤاد نجم وإخراج مراد منير، وكنت لما بسافر سوريا، الستات كانت بتستقبلنى بالزغاريد، ومراد منير مخرج عبقرى، والملك أو الكينج أحب الألقاب لقلبى، وأحمد فؤاد نجم علامة من علامات مصر".



























