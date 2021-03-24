شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يتغنى بأحمد مخيمر بائع البطاطا بعد حواره مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الفنان أحمد حلمى على قصة شاب لتمسكه بحلمه، وإصراره على الوصول له، حيث شارك حلمى عبر استورى على حسابه على موقع إنستجرام متابعيه بحكاية هذا الشاب الذى أجرى معه الخليج 365 حوار في وقت سابق والذى عرف بلقب "هاكونا بطاطا"، الذى يحلم بأن يكون ممثل، وهو خريج تجارة انجليش.



حلمى يتغنى ببائع البطاطا

وكتب حلمى فى تعليقه على حوار الخليج 365 : "هاكونا بطاطا ما دخلش معهد الفنون المسرحية، فقرر يقف جنبه يبيع بطاطا، جايز حد يشوفه، .. ما هو اللى زيك هم اللى بيوصلوا والأحلام هي اللى بتجرى وراهم، علشان تتحقق على ايدهم".

وتابع حلمى "يا ريت كل إنسان عنده حلم يكون عنده أمل وطموح، وإصرار، ويعمل زيك يا هاكونا بطاطا".

حوار الخليج 365 مع بائع البطاطا

وكان احمد مخيمر الذى عرف بعشقه للتمثيل، قبل أن يعمل فى بيع البطاطا أكد لليوم السابع فى وقت سابق أنه خريج تجارة إنجلش وجاء من محافظة كفر الشيخ منذ 3 سنوات للبحث عن عمل".

ويستكمل احمد مخيمر : "طريقة تحضير البطاطا جاءت عن طريق والدة أحد زملائى في محافظة كفر الشيخ وهى الطريقة التي لا يعرفها أحد في القاهرة لذلك نجحت في فترة قصيرة جدا أن أنال استحسان الزبائن في منطقة خاتم المرسلين".

واختتم أحمد حديثه بقوله : "قررت أن أعمل بجوار معهد السينما حتى يكون هدفى وطموحى أمام عينى طول الوقت ولا يغيب عنى حتى أستطيع تحقيقه".