شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب يتصدر محركات البحث على جوجل بعد عرض البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "نسل الأغراب" ترندات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد طرح البرومو الخاص به أمس، حيث أبرز إثارة وصراعا كبيرين بين أبطاله النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وأبرزت شركة سينرجى الأمر من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.



سينرجى على انستجرام

وكتبت "بعد عرض برومو مسلسل نسل الأغراب يتصدر ترند جوجل"، كما احتفى النجم أحمد السقا بذلك من خلال استورى على حسابه في إنستجرام وأعاد صورة تصدر اسم المسلسل على جوجل.

وكان برومو مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، تم طرحه بالأمس وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى يعرض حصريًا على قناة ON، فى شهر رمضان المقبل.

كما شارك الفنان إدوارد متابعيه عبر حسابه على تويتر بصورتين من كواليس المسلسل مع النجم أحمد السقا، واكتفى بالتعليق عليها بكتابة "مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021".



نسل الأغراب يتصدر محركات البحث على جوجل

فى حين شارك الفنان أمير كرارة متابعيه على موقع إنستجرام بصورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، حيث ظهر فيها وهو يرتدى الجلباب وممسكاً بالعصا عبر خاصية الاستورى إنستجرام.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.