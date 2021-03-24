شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان إينوجو السينمائى الأول فى نيجيريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة اينوجو، بجنوب شرق نيجيريا، اعتبارا من غد الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات مهرجان اينوجو السنيمائي الأول، وقال المدير التنفيذي لمهرجان إينوجو النيجيري السينمائي الأول أوشي أجبو إنه تم ترشيح ما لا يقل عن 500 فيلم من جميع أنحاء العالم لعرضها لأول مرة فى المهرجان.

وأضاف أجبو، في بيان صحفي، أن المهرجان يشمل عروضا وندوات سينمائية وورش تدريب وحفل جوائز، وسيحتفي المهرجان بكل صناع الأفلام المحليين والأجانب، وأوضح أن المهرجان يعد فرصا لنيجيريا للتبادل الثقافى والسينمائى، لافتا إلى أن إدارة المهرجان وافقت على عرض أكثر من 500 فيلم من 50 دولة في المهرجان.

وأشار أوشى أجبو إلى أن المهرجان سيكون بمثابة فرصة للتقارب بين صانعي الأفلام الممارسين والمستقلين ورواد هذه الصناعة محليا وإقليميا ودوليا، ويعتبر انطلاق المهرجان خطوة تحسب لنيجيريا حيث تؤكد تلك الخطوة علي التعايش مع الفيروس وفتح الباب للحياة بشكل طبيعي ولكن وسط اجراءات احترازية.