فن ومشاهير

إصابة والدة هنادي مهنا بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا، منذ قليل، عن إصابة والدتها بفيروس المستجد.

وكتبت هنادي، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على إنستجرام: "أدعوا لماما إيجابي كورونا".

وكانت الفنانة هنادي مهنا، قد أعلنت مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كورونا.. إيجابي الحمد لله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تم عرضه على قناة cbc، وظهرت بشخصيتها الحقيقية في العمل الذي قام ببطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامي، أوتاكا، مي دياب، نيللي محمود، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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