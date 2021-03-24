أحمد كرارة عن شقيقه في "نسل الأغراب": "حد يصدق إن ده باشا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد كرارة، على توجيه رسالة لشقيقه أمير كرارة بعد عرض البرومو الرسمي لمسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكتب "كرارة" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "حد يصدق إن ده باشا مصر، إن شاء الله ربنا هيكرمك يا أمير وتكسر الدنيا زي كل سنة يا رب.. نسل الأغراب رمضان 2021 ".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.