الأب بطرس دانيال يهدي "مصحفا" لمحمد منير تكريما له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، "مصحفا" للفنان محمد منير تكريما له، وذلك بعد قيام "دانيال" زيارته والفنانة نهال عنبر بزيارة "الكينج" في منزله.

ونشرت "نهال" صورا من الزيارة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأب بطرس دانيال قدم مصحف تكريم لمحمد منير.. أجمل تكريم.. في زيارة للفنان الملك محمد منير الكينج للإطمئنان على صحته والحمد لله بخير وصحة جيدة".

من ناحية أخرى، انتهى محمد منير مؤخرا من تسجيل أول أغانيه في مسلسل "الإختيار 2"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وتقدم داخل أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي.